Le insalatone sono spesso viste come pasti leggeri e veloci, ma possono risultare poco sazianti. Per aumentare la sensazione di sazietà, si consiglia di aggiungere fonti di proteine come pollo, legumi o formaggio, e di inserire grassi sani come olio extravergine d’oliva o avocado. È utile includere anche carboidrati complessi, come cereali integrali o patate, per rendere il pasto più completo. Questi accorgimenti migliorano la sensazione di pienezza senza appesantire.

Le insalatone sono considerate il pasto leggero, veloce e “dietetico” per eccellenza. E, in effetti, possono avere una bassissima densità calorica. A volte, però, rischiano di trasformarsi in un piatto “triste” e poco appagante, che dopo neanche un’ora lascia di nuovo spazio alla fame. In realtà, nella maggior parte dei casi, il problema non è l’insalata in sé, ma come viene composta. Ecco allora 5 trucchi per rendere le insalatone davvero sazianti, senza rinunciare a gusto e leggerezza. 1. Aggiungere sempre una fonte proteica. Molti considerano le insalatone semplicemente un insieme di verdure. In realtà, da soli, gli ortaggi rischiano non solo di essere monotoni e poco appaganti, ma anche di lasciare spazio alla fame nel giro di poco tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Insalatone: i 5 trucchi per renderle davvero sazianti

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