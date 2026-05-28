Ingresso di Kiev in Europa divide la maggioranza in Italia
L’ingresso di Kiev nell’Unione Europea provoca divisioni nella maggioranza di governo in Italia. La Lega si oppone, con il leader che definisce l’allargamento dannoso per l’economia e la società. La posizione del partito di destra si scontra con quella di altri componenti della coalizione, che invece sostengono l’adesione. La discussione politica si accende mentre il governo si confronta sulle implicazioni dell’ingresso di Kiev nel blocco europeo.
L’ingresso di Kiev in Europa divide la maggioranza in Italia. Diventa un caso il no della Lega. Secondo Salvini l’allargamento sarebbe un danno economico e sociale. Ma il vicepremier Tajani ribatte: “Il governo è favorevole. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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