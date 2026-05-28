Il quotidiano Il Tempo ha pubblicato giovedì 28 maggio 2026 una vignetta di Osho in prima pagina. La vignetta affronta il tema della caduta dei miti, evidenziando il declino di credenze e ideali consolidati. La pubblicazione si concentra su un messaggio di critica o riflessione riguardo ai valori tradizionali. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’autore o sul contesto specifico della vignetta.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 28 maggio 2026. Attenzione, caduta miti. Nello specifico Pedro Sánchez, leader del partito socialista spagnolo e primo ministro, faro politico, morale e culturale della sinistra italiana. Solo che proprio mentre è nella nostra Penisola per una fitta agenda tra FAO e Santa Sede, si abbatte con il massimo della virulenza la bufera giudiziaria sul suo partito e, di fatto, sulla sua esperienza di governo. Ieri, giorno in cui Sánchez incontrava Papa Leone XIV, la Guardia Civil è irrotta all'alba nella sede nazionale del Partito Socialista. Intervento disposto dagli inquirenti nelle more del “caso Leire”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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