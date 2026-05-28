Il Teatro Giordano torna alla piena capienza ma i lavori non sono finiti

Notizia in breve

Il Teatro Giordano ha riaperto al pubblico con tutti i posti disponibili, raggiungendo una capienza di 497 spettatori. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato provinciale di Vigilanza dei Locali Pubblico Spettacolo, tenutasi ieri in Prefettura. La riapertura riguarda il terzo ordine di palchi e il loggione, anche se i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati completati.