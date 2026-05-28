Il Teatro Giordano torna alla piena capienza ma i lavori non sono finiti
Il Teatro Giordano ha riaperto al pubblico con tutti i posti disponibili, raggiungendo una capienza di 497 spettatori. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato provinciale di Vigilanza dei Locali Pubblico Spettacolo, tenutasi ieri in Prefettura. La riapertura riguarda il terzo ordine di palchi e il loggione, anche se i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati completati.
Il Teatro Giordano torna alla piena capienza. Il Comitato provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nella seduta di ieri pomeriggio in Prefettura, ha autorizzato la riapertura del terzo ordine palchi e del loggione, portando la disponibilità complessiva a 497 posti. Ha fatto seguito un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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