Il Teatro Giordano torna alla piena capienza ma i lavori non sono finiti

Da foggiatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Teatro Giordano ha riaperto al pubblico con tutti i posti disponibili, raggiungendo una capienza di 497 spettatori. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato provinciale di Vigilanza dei Locali Pubblico Spettacolo, tenutasi ieri in Prefettura. La riapertura riguarda il terzo ordine di palchi e il loggione, anche se i lavori di ristrutturazione non sono ancora stati completati.

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Il Teatro Giordano torna alla piena capienza. Il Comitato provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, nella seduta di ieri pomeriggio in Prefettura, ha autorizzato la riapertura del terzo ordine palchi e del loggione, portando la disponibilità complessiva a 497 posti. Ha fatto seguito un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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