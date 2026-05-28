Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento per il triennio 2026-2028, utili per assegnare circa il 50% dei ruoli e le supplenze. Gli elenchi sono stati resi disponibili, con alcune sezioni ancora vuote. La pubblicazione riguarda le liste che consentiranno di coprire le supplenze e le assunzioni a tempo indeterminato o determinato. La distribuzione delle graduatorie è stata effettuata in diverse regioni, con alcune aree che risultano ancora prive di elenchi compilati.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Catania – Caltanissetta ed Enna – Messina –Trapani – definitive Trapani –Palermo – definitive Palermo –Ragusa – Siracusa – ATTENZIONE: se le GaE dovessero risultare vuote per tutte le classi di concorso l’Ufficio Scolastico potrebbe non pubblicare gli elenchi, come già accaduto nel 2024. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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