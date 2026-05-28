A dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo e Renato Biancardi sono stati fotografati insieme durante una cena a Napoli, città dove vive lui. La foto pubblicata sui social ha suscitato attenzione per un particolare dettaglio: il braccio di Biancardi appare in modo innaturale, dando origine al cosiddetto caso del “braccio impossibile”. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai diretti interessati riguardo all’immagine.

A dieci giorni dalla finale del Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono ritrovati a cena a Napoli, città dove vive lui. Una semplice uscita tra ex concorrenti? Forse. Ma la foto pubblicata da Lucia sui social – un’immagine poi rivelatasi photoshoppata – ha inevitabilmente riacceso il gossip attorno al loro rapporto. Nello scatto in questione Renato appare seduto al tavolo di un ristorante mentre regge un piatto di portata con sopra la scritta “Lucia”, realizzata con una salsa. Un gesto che ha riacceso le voci sulla loro frequentazione fuori dalla Casa. Eppure, più del piatto, ad attirare l’attenzione del pubblico è stato un dettaglio decisamente insolito: il braccio di Biancardi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - GF Vip 2026, Lucia Ilardo e Renato Biancardi di nuovo insieme: ma la foto social scatena il caso del “braccio impossibile”

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Lucia Ilardo e Renato Biancardi trionfano nella prova talenti del Grande Fratello Vip

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