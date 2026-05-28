In Emilia-Romagna si svolge per la prima volta una gara ipo-agonistica in piscina dedicata a ragazzi con disabilità. L’evento segna un’inedita competizione rivolta a questa categoria, combinando attività sportive e inclusione. Contestualmente, sono iniziate le camminate di comunità, un’iniziativa rivolta a promuovere la partecipazione e il benessere tra i partecipanti. La gara e le camminate rappresentano un passo avanti nel panorama sportivo e sociale locale.

È una prima volta, almeno in Emilia-Romagna, di una gara denominata ‘ipo-agonistica’ che coinvolge ragazzi con disabilità. Ragazzi non divisi in base al grado o al tipo di disabilità, nemmeno in base al sesso, soltanto in base al loro livello di acquaticità. Sabato scorso la piscina di Maranello ha accolto la prima gara di Acque Amiche, progetto di Uisp e Dogali con la collaborazione della neuropsichiatria dell’Ausl di Modena che si articola su diversi impianti natatori tra Maranello, Sassuolo, Castelfranco Emilia e ovviamente, in città, Dogali. In virtù di una convenzione pluriennale Dogali e Uisp hanno favorito e continuano a favorire di gruppi di tipo pre-agonistico con bambine e bambini che dopo il percorso terapeutico in acqua, hanno aderito a una proposta sportiva creata dai gestori degli impianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gara ipo-agonistica in piscina. E via alle camminate di comunità

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