Ornella Muti, Fiorello, Franco Nero, Al Bano, Mara Venier e la Banda Musicale Interforze sono tra gli ospiti di Paradise, in onda su Rai Rai2 venerdì 29 maggio a mezzanotte. L’ottavo appuntamento del late night Show di Pascal Vicedomini è ambientato tra Roma e Cannes (in occasione del recente Festival del Cinema), offre uno spaccato di tre eventi benefici che hanno coinvolto numerosi artisti italiani e internazionali. Si comincia dal Circolo Ufficiali delle Forze Armate (CUFA), con l’affiatato gruppo di musicisti diretto dal maggiore dell’Esercito Filippo Cangiamila. Con loro il tenente colonnello Giancarlo Paglia, che parlerà dell’associazione a favore dei disabili e dei figli dei militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiorello, Muti, Al Bano e Venier a Paradise Rai2

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