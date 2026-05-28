Alle 20 di giovedì 28 maggio 2026 si è svolta l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti sono stati comunicati subito dopo. Non sono ancora disponibili i risultati ufficiali.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 28 maggio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 28 maggio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 28 maggio 2026: i numeri vincenti

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Estrazione del SuperEnalotto di giovedì 7 maggio 2026

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