Era diretto a Tunisi con una Bmw da 150 mila euro rubata libico denunciato al porto

Un uomo libico è stato denunciato al porto mentre cercava di imbarcarsi su una nave con una BMW XM 50e del valore di circa 150 mila euro, usata come veicolo di scambio. La vettura, rubata, era accompagnata da una carta di circolazione contraffatta. L’uomo era diretto a Tunisi. La polizia ha sequestrato la BMW e la documentazione falsa.

Si stava imbarcando sulla nave con una Bmw XM 50e, del valore di circa 150 mila euro, con una carta di circolazione contraffatta. La polizia di frontiera marittima ha denunciato nei giorni scorsi un cittadino libico di 54 anni con passaporto maltese che stava per raggiungere la Tunisia a bordo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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