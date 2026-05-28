Pubblichiamo un estratto da "Gianni. Sull'uso politico del calcio", il numero cartaceo che abbiamo realizzato insieme ad Iconografie in vista dei prossimi Mondiali. Se vuoi sapere di cosa si tratta, ne abbiamo parlato più approfonditamente in questo articolo. Se vuoi, puoi preordinare GIANNI già adesso cliccando qui. Ti arriverà a casa intorno alla metà di giugno. In questo contributo, realizzato da Daniele V. Morrone, si parla di cosa ha significato l'invasione dell'Ucraina per il calcio russo, e cosa ha fatto la Nazionale russa in questi anni di esclusione dal calcio internazionale. «Ogni giorno lo vedi, leggendo le notizie, e ti rendi conto di quanto sia enorme quel che sta accadendo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Cosa fa la Russia mentre gli altri vanno al Mondiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ora il GIAPPONE fa tremare RUSSIA e CINA (vi spiego perché)

Notizie e thread social correlati

Ancelotti, Montella e Cannavaro ma non solo... Chi sono gli italiani che vanno al MondialeA giugno, alcuni italiani saranno presenti ai Mondiali che si svolgono in Nord America, anche se la nazionale italiana non parteciperà alla...

Gli svuotano la casa mentre segna al 93? in Conference, Gudmunsson offre una ricompensa: cosa gli hanno portato via oltre al RolexDurante una partita di Conference, Albert Gudmundsson ha segnato al 93 minuto, mentre nel frattempo qualcuno ha svaligiato la sua abitazione.

Temi più discussi: Cosa fa la Russia mentre gli altri vanno al Mondiale; Mosca minaccia ancora Kiev. Ecco perché i luoghi colpiti contengono un messaggio; Tecnologia, colpi a sorpresa e matematica della guerra: perché ora l'Ucraina recupera terreno mentre la Russia annaspa; Cina-Russia, Putin: relazioni a livello senza precedenti. Xi: amici di lunga data.

La Germania è il quarto paese per spesa militare. Dopo Usa, Cina e Russia. Ora si offre di guidare la NATO. Sta cambiando tutto. E l’Italia cosa fa? L’autonomia passa anche dalla Difesa. E non vuol dire togliere risorse al sociale. x.com

Cosa tiene veramente unite la Cina e la Russia reddit

Cosa ci fa una flottiglia russa al largo della Sardegna? Il post della Marina militare e i dubbi dei parlamentariCosa ci fa una flottiglia della Marina russa nel Mar Tirreno? Almeno tre grosse imbarcazioni sono state avvistate al largo della costa orientale della Sardegna, all'altezza di Capo Bellavista a ... notizie.tiscali.it

Cosa farà la Russia di Putin dopo che l’Ucraina ha accettato la proposta sulla tregua degli USAOra la palla passa nel campo di Putin. Lo ha detto il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, annunciando il sì dell’Ucraina alla proposta degli USA su una tregua di 30 giorni, nonostante non ... fanpage.it