Colpita da proiettile vagante seduta al bar Shanice Brookes vittima innocente di una sparatoria a Sheffield

Una donna è stata uccisa mentre era seduta in un bar nel centro di Sheffield durante il fine settimana. La vittima, che non aveva alcun coinvolgimento diretto, è stata colpita da un proiettile vagante. La sparatoria si è verificata in un momento di normale afflusso di persone in zona. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver identificato i responsabili o chiarito il motivo dello sparo.

Shanice Brookes è sta uccisa mentre si stava semplicemente godendo una serata in centro città durante il fine settimana a Sheffield. La polizia inglese ha arrestato una coppia e ha invitato chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti: “Per favore, non rimanete in silenzio”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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