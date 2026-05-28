Un agente di polizia del carcere di Catanzaro è stato condannato a otto anni di reclusione per aver favorito i detenuti. Sono stati rivelati dettagli sui costi di messaggi e smartphone secondo il listino interno. Inoltre, un agente sotto copertura ha contribuito all'arresto di un custode, fornendo prove decisive. La sentenza riguarda l’accusa di corruzione e favoreggiamento all’interno della struttura penitenziaria.

? Punti chiave Quanto costava un messaggio o uno smartphone nel listino dell'agente?. Come ha fatto un poliziotto sotto copertura a incastrare il custode?. Chi sono gli altri tredici indagati che affronteranno il processo a Crotone?. Perché lo scafista di Cutro è stato usato come esca per l'agente?.? In Breve Tariffario prevedeva 100 euro per foto e 1.200 euro per smartphone.. Informazioni riservate costavano 3.000 euro secondo intercettazioni telefoniche.. Roberto Foglia condannato a 1 anno e 8 mesi, De Leo a 1 anno e 3 mesi.. Rinvio a giudizio per 13 indagati con dibattimento a Crotone l'11 novembre.. L’assistente capo della Polizia penitenziaria Giuseppe Giaquinta è stato condannato a otto anni e sei mesi di reclusione dal Gup Elisa Marchetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carcere di Catanzaro: agente condannato a 8 anni per favori ai detenuti

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Entriamo nel carcere minorile di Catanzaro Calabria

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