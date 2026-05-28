CANALE 5 LANCIA L’EREDE | IN PRIMA SERATA LA NUOVA SERIE INTERNAZIONALE

Da bubinoblog 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“ Se sei l’erede, vivere, respirare e persino innamorarsi ha un prezzo ”. È il perentorio  incipit da cui prende le mosse la nuova serie di Canale 5, al debutto venerdì 29 maggio, in prima serata. Titolo  made in  Turkey,  “L’Erede” affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni, e vede protagonisti?lhan?en  (Love, Reason, Get Even ), Aybüke Pusat ( Everywhere I Go,  Dreams and Realities ) e Biran Damla Y?lmaz ( Forbidden Fruit ). Halef  (tit. or.) è ambientato a Urfa, città nel sud-est della Turchia dove convivono serenamente curdi, turchi, turkmeni e arabi, tra paesaggi ricchi di fascino, che geograficamente e storicamente appartengono alla Mesopotamia settentrionale, l’area tra i fiumi Tigri ed Eufrate. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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