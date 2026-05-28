Un'auto con due donne e un neonato è uscita di strada e si è schiantata contro un albero sulla provinciale. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte. Le condizioni delle donne e del neonato sono ancora da valutare, ma nessuno sembra aver riportato ferite gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso.

Grosseto, 28 maggio 2026 - Un’ auto con a bordo due donne e un neonato è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.20, lungo la strada provinciale 159 al chilometro 58+400, nel territorio comunale di Scansano. L'incidente a Scansano Intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta la prima partenza dei vigili del fuoco del comando di Grosseto insieme al personale sanitario e ai carabinieri, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dettagli sull'incidente. Secondo quanto emerso, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è improvvisamente uscita dalla carreggiata terminando la corsa contro un albero ai margini della strada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Auto contro albero sulla provinciale, panico per due donne e un neonato

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