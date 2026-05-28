Ascolti TV Giovedì 28 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Giovedì 28 maggio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i programmi trasmessi. La pubblicazione dei dati ufficiali avviene ogni mattina, fornendo un quadro dettagliato delle performance televisive della sera precedente. Non sono stati indicati i programmi specifici o i risultati di ascolto di singoli show o reti.

Ascolti TV 28 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 28 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di giovedì 28 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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