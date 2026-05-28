Il 15enne scomparso da una casa famiglia di Calvi da diversi giorni. Le ricerche non hanno ancora portato a risultati. La famiglia e le autorità continuano a cercarlo senza esito. La polizia sta monitorando eventuali segnalazioni. Non ci sono aggiornamenti sulla possibile ubicazione del ragazzo. Nessuna informazione ufficiale sui motivi della sua fuga. La scomparsa resta irrisolta, con le ricerche ancora in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora nessun esito per le ricerche del 15enne scomparso da una Casa famiglia di Calvi. I Carabinieri di Benevento, che hanno ricevuto la prima denuncia dell’abbandono del sito da parte del ragazzo, non sono ancora riusciti ad individuare una traccia valida per risalire alla possibile via di fuga per il minorenne. Sembrano al momento escludersi altre piste sul possibile allontanamento del minore scomparso e comunque le segnalazioni e accertamenti sono state fatte a 360 gradi. Del resto il minore non avrebbe con se ne documenti ne cellullare ne denaro per potersi muovere e questo non fa che aumentare le preoccupazioni circa la sua sorte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Allontanamento del 15enne dalla casa famiglia: cresce la preoccupazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Famiglia del bosco: sospeso l’allontanamento dalla casa famigliaIl Tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto la sospensione dell’allontanamento di alcuni minori dalla casa famiglia in cui si trovano da più di...

Famiglia nel bosco, sospeso allontanamento dei bimbi dalla casa famiglia: Catherine incontrerà i figliIl Tribunale ha deciso di sospendere l’allontanamento dei bambini dalla casa famiglia e ha disposto un incontro tra il genitore e i figli.

Argomenti più discussi: Casilino, alto impatto della Polizia di Stato nella periferia est: 6 arresti e 8 denunce. 8 stranieri all’Ufficio Immigrazione, 4 ordini di allontanamento del Questore - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Dentro la Notizia: Famiglia nel bosco: sei mesi dall'allontanamento dei bimbi dai genitori Video; Famiglia nel bosco, il Tribunale per i minori porta il caso al Csm: Quali sono i limiti ispettivi del ministero?; Maltrattamenti a moglie e figlia, finisce un incubo durato quasi vent’anni.

Allontanamenti di minori, arriva l’équipe figlia del bosco per valutazioni più approfonditeSono due le proposte di legge depositate nei giorni scorsi dalle forze della maggioranza per andare a rafforzare la valutazione circa la necessità di allontanare un minore dalla sua famiglia. In ... vita.it