Ad Arezzo, durante le recenti elezioni, si sono verificati episodi di presunte persone portate ai seggi elettorali, un fenomeno noto come “truppe portate al seggio”. Nonostante il voto sia segreto, si registrano sospetti di pratiche di influenza sul voto durante le tornate elettorali. La questione ha attirato attenzione, senza che siano stati formalmente denunciati o confermati comportamenti illeciti. Le autorità competenti sono al lavoro per verificare eventuali irregolarità.

AREZZO — Ad Arezzo il voto sarà pure segreto, ma il sospetto è patrimonio comunale. Basta una tornata elettorale un po’ tirata ed ecco che rispunta il grande classico cittadino: quello delle “truppe portate al seggio”. Una tradizione più antica dei lavori in via Fiorentina e delle polemiche sul parcheggio attorno allo Stadio Comunale. Quest’anno il chiacchiericcio gira attorno al voto delle comunità straniere. E nelle ultime 48 ore in città è partito il festival del: “L’hai sentita?” “Pare abbiano fatto un esposto.” “Dice che li accompagna.” “Dice che entra pure a tradurre.” “Dice che controlla.” Ad Arezzo il verbo “dice” vale più di una sentenza della Cassazione. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ad Arezzo è tornato il grande romanzo del voto accompagnato: manca solo don Camillo fuori dal seggio

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