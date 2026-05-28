A Parigi, il tennista italiano ha vinto il suo primo turno nel torneo del Roland Garros, battendo un avversario in tre set. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. L’atleta ha mostrato un gioco solido e deciso, avanzando così nel torneo con l’obiettivo di conquistare il suo primo titolo dello Slam.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner prepara questo momento da almeno due mesi. Prima Montecarlo, poi Madrid, infine Roma: una lunga corsa per arrivare in massima forma - e ci è arrivato anche vincendo tutto - al Roland Garros, secondo Slam dell'anno e unico major che ancora gli manca in bacheca, in programma fino al 7 giugno a Parigi. Non c'è Carlos Alcaraz, quindi nessuna possibilità di rivincita rispetto alla finale dell'anno scorso, la più lunga di sempre qui, vinta dallo spagnolo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Parigi Sinner vuole prendersi l'unico Slam che gli manca

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