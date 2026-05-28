A Montegiorgio è tempo di Palio Un mese di sport vari con novità
A Montegiorgio inizia la 23ª edizione del Palio di San Paolo, che durerà fino al 28 giugno. L’evento, uno dei principali appuntamenti estivi, comprende un mese di attività sportive e sociali. La manifestazione si svolge a Piane di Montegiorgio e comprende diverse iniziative, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. L’apertura è prevista per questa sera, con le competizioni e gli eventi che coinvolgono la comunità locale.
Torna uno degli eventi sociali più attesi dell’estate di Piane di Montegiorgio: partirà questa sera e proseguirà fino al 28 giugno la 23° edizione del Palio di San Paolo. Trenta giorni intensi, fatti di tornei sportivi, gare di abilità ma soprattutto la voglia di stare insieme. Si svolgerà oggi alle 21 presso l’impianto sportivo ‘Ex Melania’ di Piane la cerimonia di inaugurazione del Palio con la prima gara ufficiale del torneo di calcio a cinque fra le contrade: Fonterimana (detentrice del palio 2025), Querciabella, Piazzal Sant’Angelo, Pian della Noce, Stazione, Molino, Fonte Tavola, Pian del Sasso e Castrucciari. Seguiranno poi con un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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