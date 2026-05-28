A Montegiorgio è tempo di Palio Un mese di sport vari con novità

Notizia in breve

A Montegiorgio inizia la 23ª edizione del Palio di San Paolo, che durerà fino al 28 giugno. L’evento, uno dei principali appuntamenti estivi, comprende un mese di attività sportive e sociali. La manifestazione si svolge a Piane di Montegiorgio e comprende diverse iniziative, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. L’apertura è prevista per questa sera, con le competizioni e gli eventi che coinvolgono la comunità locale.