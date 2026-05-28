28 Maggio 2017 | 9 anni fa l’addio al calcio di Francesco Totti
Il 28 maggio 2017 segnò il ritiro ufficiale di Francesco Totti dal calcio professionistico, nove anni dopo la sua ultima partita con la squadra di Roma. La sua carriera si è svolta principalmente in un’unica società, con oltre 600 presenze e più di 250 gol. Totti ha vinto un campionato di Serie A e due coppe Italia, diventando un punto di riferimento per il calcio italiano. La sua carriera si è conclusa nel 2017 con una partita di addio allo Stadio Olimpico.
A nove anni di distanza dalla sua ultima partita giocata con la Roma, ripercorriamo i momenti più emozionanti della carriera del giocatore simbolo della Roma e del calcio italiano. Il 28 maggio 2017, contro il Genoa, Francesco Totti conclude la sua carriera da calciatore professionista e lo fa davanti ad un’ Olimpico stracolmo di passione e dolore per un ultimo saluto a colui che è per molti l’ ottavo Re di Roma. Dagli esordi alla fascia da capitano. Il 28 è un giorno importante per la carriera dell’ex (se così si può dire) capitano giallorosso, un numero che concilia sia con l’inizio della sua carriera da calciatore professionista e sia con la fine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In lacrime davanti a me Francesco Totti è ancora scioccato mai successo prima
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#28maggio 2017 Francesco Totti gioca la sua ultima partita con la Roma contro il Genoa (3-2 per i giallorossi) x.com
Il boato dell'Olimpico per l'entrata del Capitano. Era il 28 Maggio 2017. facebook