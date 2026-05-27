Paolo Zangrillo, fratello minore di Alberto Zangrillo, è entrato in politica e sembra pronto a sfidare Tajani all’interno di Forza Italia. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra gli osservatori, alcuni dei quali lo considerano un nome legato a raccomandazioni. La sua nomina ha attirato attenzione nel partito, dove si discute del suo ruolo e delle sue eventuali ambizioni di leadership.

Al suo affacciarsi in politica qualcuno sorrideva. Parliamo di Paolo Zangrillo, che a tutti era apparso come l’ennesimo raccomandato, il fratello minore di Alberto Zangrillo, che fu medico personale di Silvio Berlusconi. Zangrillo junior, oggi 64 anni, s’è palesato sulla scena nel 2018, candidato ed eletto deputato nelle file di Forza Italia per volere del Cavaliere. Poi fu rieletto nel 2022, questa volta come senatore. Ma con l’arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, ecco che Zangrillo ha fatto il suo ingresso addirittura nel governo, come ministro della Pubblica amministrazione (anche se fu annunciato come ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica per colpa di un clamoroso errore di lettura). 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zangrillo, l’interlocutore di Marina pronto a fare le scarpe a Tajani in Forza Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forza Italia, Tajani da Marina Berlusconi dopo Pasqua. Zangrillo: “Serve dialogo continuo con figlia Cavaliere”Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, si registra un clima di calma apparente all’interno di Forza Italia.

Forza Italia: Zangrillo guida il partito per conto di MarinaIn un quadro politico caratterizzato da tensioni tra i leader locali e il centro, si parla di un medico che, in qualità di rappresentante di un...

Zangrillo, l’interlocutore di Marina pronto a fare le scarpe a Tajani in Forza ItaliaIl ministro Zangrillo, fratello del medico personale di Berlusconi, ha sempre più confidenza con Marina. Tajani è ... lettera43.it

Tutto pronto per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria: da Tajani a Zangrillo e Craxi, attesi i big azzurriÈ tutto pronto per il primo Congresso regionale di Forza Italia in Calabria. Domenica 17 maggio il Palasport di Lamezia Terme si trasformerà nel cuore pulsante del partito azzurro. A partire dalle ore ... strettoweb.com