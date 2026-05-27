VIDEO | Colpo in gioielleria a Sestri Levante i ladri in fuga dai carabinieri

La notte scorsa, i ladri hanno preso di mira una gioielleria nel centro di Sestri Levante, e un video pubblicato su Facebook mostra la loro fuga dopo il furto. Dopo aver colpito il negozio, sono stati inseguiti dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto. La registrazione documenta il momento in cui i malviventi scappano, ma non vengono mostrati dettagli sulla quantità di merce rubata o sull’identità degli autori.

In un video pubblicato sul gruppo Facebook di Sestri Levante, la fuga dei ladri dopo il colpo alla gioielleria L'Approdo di Sestri Levante, la notte scorsa. A bordo di un'auto di grossa cilindrata hanno sfondato la vetrina e sono scappati con preziosi e orologi, ma proprio in quel momento è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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