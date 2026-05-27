Tradizioni storiche | il Comune cerca 200 persone per accendere i lumini della Luminara
Il Comune di Pisa ha incaricato un’agenzia per la selezione di 200 persone che si occuperanno di accendere i circa 100.000 lumini per la tradizionale Luminara di San Ranieri, prevista per il 16 giugno. La selezione riguarda personale da impiegare durante l’evento, che coinvolge le facciate dei Lungarni. L’agenzia Emilav, con sede a Lucca, si occupa di gestire le assunzioni per questa attività specifica. La procedura di reclutamento è in corso.
In vista della Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno, l’Agenzia per il lavoro Emilav - Filiale di Lucca - ha ricevuto dal Comune di Pisa l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’accensione dei circa 100mila lumini che illumineranno le facciate dei Lungarni.L’agenzia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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