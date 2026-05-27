Alle 3 del mattino, in un Uber a Città del Messico, si è conclusa la relazione con i mocassini neri. La decisione è stata presa improvvisamente, senza preavviso. Non ci sono motivazioni ufficiali o dichiarazioni ulteriori riguardo alla fine di questa relazione. La notizia, condivisa tramite un post sui social, ha attirato l’attenzione di chi segue i dettagli della vita personale dell’autore.

Alle 3 del mattino, dentro un Uber a Città del Messico, ho deciso di smettere di colpo con i mocassini neri. Quella sera al bar eravamo in cinque, tutti in visita da varie città degli Stati Uniti. Tutti uomini, tra i 28 e i 30 anni, con tre paia di occhiali in acetato e più di uno pseudo-mullet riccio tra noi (l’estate scorsa nel quartiere ci sono state proteste anti-gentrificazione proprio contro questo tipo di situazione). Quando siamo usciti per fumare una sigaretta, ho abbassato lo sguardo e ho notato un’altra cosa che avevamo in comune: indossavamo tutti mocassini di pelle praticamente identici. Quella cinquina perfetta di calzature maschili era difficile da digerire. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Tra me e i mocassini neri è ufficialmente finita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Conviene Valerio1966 Mocassini Flat Neri In Pelle?In questo articolo si analizza la convenienza dell'acquisto di mocassini flat neri in pelle del modello Valerio1966 Mocassini.

Valerio1966 Mocassini Neri In Pelle Abrasivata: Ne vale l…Un articolo pubblicato online presenta una recensione di mocassini neri in pelle abrasivata, attribuendo a questi calzature un valore che potrebbe...