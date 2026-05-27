Le vicende tra l’ex calciatore e l’ex showgirl continuano a essere al centro dell’attenzione, con comunicati ufficiali e voci di corridoio che si susseguono. Dopo la separazione, si sono verificati scambi di commenti pubblici e tensioni visibili sui social media. Non ci sono ancora annunci ufficiali riguardo a eventuali accordi o sviluppi legali. La relazione, che ha attirato molta attenzione mediatica, sembra ora essere arrivata a una fase di conclusione.

Le vicende di una delle coppie più paparazzate d’Italia proseguono accese anche dopo la separazione, tra comunicati ufficiali, voci di corridoio e vendette in diretta. Lo storico ex-capitano della Roma sembra infatti non voler cedere alle richieste della conduttrice Ilary Blasi, che riguardano sia l’aspetto economico del divorzio che l’affidamento dei figli. La loro storia, durata ben 21 anni, ha fatto sognare fan e non sia del calcio che dello spettacolo. Il matrimonio, celebrato nel 2005, rispecchiava alla perfezione il cliché dell’unione calciatore-velina e negli anni la coppia ha continuato a far parlare di sé, grazie allo stile di vita non propriamente sobrio. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Totti-Blasi: cala il sipario sull’amore (e forse anche sul divorzio)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ilary Blasi, Il Giorno Della Libertà Cala Il Sipario Dopo 20 Anni Di Storia

Notizie e thread social correlati

“Nessuno vuole genitori separati” Chanel Totti sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco TottiChanel Totti commenta il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sottolineando che nessuno desidera genitori separati.

Temi più discussi: Totti e Ilary in aula per l'udienza sul divorzio: entro un mese liberi di risposarsi (ma la causa per i Rolex va avanti); Francesco Totti e Ilary Blasi, cala il sipario dopo vent’anni: l’ultimo passo verso il divorzio; ''Mi dà sicurezza e gioia'': Ilary Blasi sempre più felice con Bastian Muller e c’è la data del divorzio d ...; Totti, dopo il divorzio da Blasi vola alle Maldive con Noemi Bocchi.

Divorzio Totti-Blasi, il gesto di Ilary poco dopo l'uscita dal tribunale (c'entra Bastian)Il giudice archivia la riconciliazione: tra due mesi il divorzio sarà definitivo. Intanto la Blasi si rifugia dal suo imprenditore tedesco, tra progetti di nozze e la battaglia legale con l'ex capitan ... today.it

Francesco Totti e Ilary Blasi verso il divorzio definitivo: finisce davvero un matrimonio simboloPrima udienza per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: nessuna riconciliazione, aperte le questioni su patrimoni e mantenimento ... rumors.it