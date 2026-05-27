Temptation Island torna e non cambia sigla | l’annuncio

Temptation Island tornerà in onda tra circa un mese, con la stessa sigla delle stagioni precedenti. La prima puntata è prevista per la fine di giugno. La produzione ha confermato la ripresa delle riprese e l’inizio delle trasmissioni senza modifiche al formato originale. La data di inizio e le modalità di programmazione sono state comunicate ai broadcaster. La stagione 2026 seguirà il consueto schema del reality, con coppie e tentatori coinvolti nel format consolidato.

Milano, 27 maggio 2026 - Temptation Island sta tornando. Manca infatti circa un mese alla messa in onda della prima puntata del reality show cult dell’estate televisiva italiana. Tutto confermato: dal conduttore Filippo Bisciglia - e chi altrimenti? Ogni esperimento differente nel corso degli anni non ha fatto altro che rafforzare l’idea che nessuno potrà mai sostituirlo alla conduzione di ‘Temptation Island’ - alla location, ovvero il Calalandrusa Resort a Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro, passando per la sigla. La sigla. Già, la famosa sigla. ‘Love the way you lie’ - letteralmente ‘Amo il modo in cui dici bugie’ - di Eminem e Rihanna è entrata di diritto a far parte del cult che ammanta il reality show targato Fascino (e quindi Maria De Filippi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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