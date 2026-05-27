Stasera in tv la programmazione di mercoledì 27 maggio

Da ilsipontino.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stasera in tv, alle 21.30 su RAI1 va in onda “Il commissario Montalbano – La pista di sabbia”, episodio del famoso poliziesco. Su RAI2, alle 21.00, è prevista un’altra programmazione, anche se il dettaglio non è stato specificato. La serata televisiva si apre con queste due proposte principali, entrambe in prima visione.

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