Stasera in tv la programmazione di mercoledì 27 maggio
Stasera in tv, alle 21.30 su RAI1 va in onda “Il commissario Montalbano – La pista di sabbia”, episodio del famoso poliziesco. Su RAI2, alle 21.00, è prevista un’altra programmazione, anche se il dettaglio non è stato specificato. La serata televisiva si apre con queste due proposte principali, entrambe in prima visione.
RAI1 21.30 Il commissario Montalbano – La pista di sabbia RAI2 21.20 Mare Fuori RAI3 21.15 Chi l’ha visto? RETE4 21.30 Real Politik CANALE5 21.20 Indiana Jones e il quadrante del destino ITALIA1 21.27 Tre uomini e una gamba TV8 21.40 Italia’s Got Talent NOVE 21.30. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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