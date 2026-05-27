Siti scommesse con deposito minimo 5 euro | i migliori bookmaker non AAMS

Notizia in breve

Sono stati individuati siti di scommesse con deposito minimo di 5 euro che non sono autorizzati dall'AAMS. Questi bookmaker sono rivolti a utenti residenti all’estero e non operano con licenza italiana. La selezione include piattaforme che consentono di effettuare depositi di importo ridotto, senza autorizzazione ufficiale. La maggior parte di queste operano in mercati regolamentati in altri paesi e sono riservate a utenti non residenti in Italia.