Il 26 maggio, sulla ruota di Milano sono stati estratti i simboli 7, cuore, stella, barca e fiore. Le vincite variano in base ai simboli indovinati, con premi più alti per chi azzecca più simboli. La combinazione di simboli vincenti permette di calcolare le vincite secondo le quote previste dal gioco. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle vincite o sui premi assegnati.

? Domande chiave Quali simboli sono stati estratti per la ruota di Milano?. Come si calcola la vincita in base ai simboli indovinati?. Dove è possibile verificare i risultati ufficiali dell'estrazione?. Quale città diventerà protagonista per le estrazioni di giugno?.? In Breve Simboli estratti Piano, Nacchere, Cerino, Luna e Cacio con numeri 37, 36, 18, 6, 30.. Vincita massima per cinquina da 5.000 euro con puntata iniziale di un euro.. Premio da 50 euro per quattro simboli e 5 euro per tre indovinati.. A giugno la rotazione mensile delle ruote passerà da Milano alla città di Napoli.. I numeri e i simboli vincenti dell’estrazione Simbolotto di martedì 26 maggio 2026 sono stati ufficialmente comunicati dopo la giocata associata alla ruota di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simbolotto su Milano: i 5 simboli estratti e le vincite del 26 maggio

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Sabato 16 Maggio 2026

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