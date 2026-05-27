Scontro lungo la Statale 45 motociclista trasportato in elicottero a Parma

Da ilpiacenza.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato questa mattina lungo la Statale 45 a Molinazzo di Sopra, nel comune di Rivergaro. La collisione ha coinvolto due veicoli, con il motociclista che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

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Grave incidente, lungo la Statale 45, nella mattinata del 27 maggio. A Molinazzo di Sopra, nel territorio di Rivergaro, un’auto e una moto si sono scontrate. Il motociclista è stato sbalzato a terra. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto, per i soccorsi, un’ambulanza della Pubblica Assistenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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