Il premier spagnolo è stato ricevuto oggi in udienza privata dal Papa nel Palazzo Apostolico Vaticano. La visita si è svolta in un contesto di tensione politica nel paese.

Leone XIV ha ricevuto oggi in udienza privata al Palazzo Apostolico Vaticano il premier spagnolo Pedro Sanchez. In una conversazione, durata poco più di 30 minuti, i due leader hanno parlato di pace comune e migrazione. A seguire hanno incontrato il segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, Paul Richard Gallagher. In un comunicato ufficiale, la Sala Stampa della Santa Sede ha spiegato che nella conversazione “è stato espresso compiacimento per l’imminente viaggio apostolico del Pontefice, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sanchez in Vaticano e la Spagna in subbuglio. Cosa sta succedendo

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