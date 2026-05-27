Roma Vis Nova-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-8 Porzio deluso | Peggior gara della stagione
La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha perso in trasferta contro la Roma Vis Nova 12-8 nell'ultima giornata della regular season, giocata a Monterotondo. Il portavoce della squadra si è detto deluso, definendo la partita la peggiore della stagione. La squadra ha subito un parziale di 4-0 nel primo quarto e non è riuscita a recuperare durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria della Roma Vis Nova.
Tempo di lettura: 4 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede in trasferta alla Roma Vis Nova per 12-8, nella gara dell’ultima giornata della Regular Season disputata questa sera a Monterotondo. La Formazione di Mister Pino Porzio chiude comunque al quarto posto, ottenuto matematicamente già nella scorsa giornata. Parte fortissimo la squadra di casa che si porta sul 4-0 dopo 4 minuti di gioco, timeout per Porzio. Nel finale del parziale segna ancora la Roma con Tomasovic, Bertoli trova la prima rete rossoverde in superiorità, 5-1. Anche nel secondo tempo inizia meglio la Vis Nova con il gol di Spione, la Ranieri Impiantistica colpisce i legni della porta della Roma trovando un grande Correggia, Mercep realizza il 7-1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO vs ROMA VIS NOVA DIRETTA
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