Roma Vis Nova-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 12-8 Porzio deluso | Peggior gara della stagione

Notizia in breve

La Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha perso in trasferta contro la Roma Vis Nova 12-8 nell'ultima giornata della regular season, giocata a Monterotondo. Il portavoce della squadra si è detto deluso, definendo la partita la peggiore della stagione. La squadra ha subito un parziale di 4-0 nel primo quarto e non è riuscita a recuperare durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria della Roma Vis Nova.