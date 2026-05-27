Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docentiit e trova subito studenti!

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Su Docenti.it è possibile creare un profilo per offrire ripetizioni e aiuto compiti. La piattaforma permette di trovare facilmente studenti interessati ai servizi di tutoraggio. Non sono forniti dettagli sul funzionamento o sui costi del servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Hai mai sognato di fare la differenza nella vita degli studenti e, allo stesso tempo, di guadagnare un reddito extra? Docenti.it è la piattaforma leader in Italia per l’inserimento nel mondo della scuola, con oltre 1,5 milioni di laureati registrati. Aiutiamo ogni giorno aspiranti docenti, supplenti e laureati a trovare opportunità di lavoro nel settore dell’istruzione, offrendo un sistema innovativo per dare ripetizioni private e aiuto compiti. Molti dei nostri utenti lavorano fuori sede, affrontano sacrifici economici e spese importanti per costruire il proprio futuro come insegnanti. Per questo abbiamo sviluppato un servizio che consente loro di guadagnare un extra in modo semplice e sicuro, mettendo a frutto le proprie competenze e la propria passione per l’insegnamento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stop Forgetting Everything: 10 Simple Brain Hacks to Remember Anything Instantly | English Audiobook

Video Stop Forgetting Everything: 10 Simple Brain Hacks to Remember Anything Instantly | English Audiobook

Argomenti più discussi: Ripetizioni e aiuto compiti? Crea il tuo profilo su Docenti.it e trova subito studenti!; Affarinvalle de La Valsusa del 21 maggio.

Nel borgo dei murales 'aiuto compiti' gratis per bambini e ragazziE' diventato famoso per gli oltre 40 murales realizzati negli anni da artisti provenienti da tutto il mondo, con il suo 'Borgo Universo' è ormai punto di riferimento internazionale degli street artist ... ansa.it

Nel borgo dei murales 'aiuto compiti' gratis per bambini e ragazziL'amministrazione comunale di Aielli (Aq), guidata dal sindaco Enzo Di Natale, ha organizzato, a partire da mercoledì 11 marzo, il servizio di 'aiuto compiti gratuito' per bambini e ragazzi della ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web