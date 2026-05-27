Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 27 maggio 2026. Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, l’analisi del voto delle elezioni amministrative, primo banco di prova politico dopo mesi di tensione tra maggioranza e opposizioni. Ampio spazio anche al caso Garlasco, con i nuovi sviluppi investigativi: mentre la difesa di Andrea Sempio cerca di smontare le tesi della Procura di Pavia, il 38enne per il momento ha deciso di non farsi interrogare. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: Ha ucciso lui Chiara Poggi

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