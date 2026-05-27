Raimondo Todaro ha spiegato di aver evitato di parlare della fidanzata durante il Grande Fratello Vip, affermando di aver preferito mantenere la riservatezza su alcuni aspetti della sua vita privata. Il ballerino è stato eliminato con il terzo posto, dopo aver partecipato fino alla fine del reality. Durante il programma, non ha mai condiviso dettagli sulla relazione, limitandosi a riferimenti generali. La scelta di non affrontare l’argomento è stata fatta volontariamente dall’interessato.

Raimondo Todaro al Grande Fratello Vip è riuscito a farsi apprezzare da moltissimi telespettatori, infatti è rimasto nella casa fino alla fine e si è aggiudicato il terzo posto. Durante l'esperienza che ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani ha parlato del rapporto con la sua ex moglie Francesca Tocca, dei suoi allievi e di altre vicende personali ma in molti si sono chiesti come mai non abbia rivelato quasi nulla sulla sua fidanzata. Il ballerino ci ha tenuto a proteggere la sua privacy, ne ha parlato lui stesso in un'intervista che ha rilasciato a Il Messaggero a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip. Perché... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raimondo Todaro svela perché non ha parlato della fidanzata al Grande Fratello Vip: “Preferivo…”

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