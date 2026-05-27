Puglia Rosè la Notte dei Rosati a Manfredonia | l’offerta food
Durante l'evento Puglia Rosè a Manfredonia, è stato offerto un piatto di pane e pomodoro. La serata, dedicata ai vini rosati, ha visto anche la presenza di un servizio di ristorazione che ha proposto questa specialità locale. L’evento si è svolto in una location che ha accolto i partecipanti con un’offerta gastronomica semplice e tradizionale. La proposta culinaria ha accompagnato la degustazione dei vini durante tutta la serata.
Flamingo: pane e pomodoro con rucola, tonno e capperiArnold’s: crocchette di patata, frittatina di pasta, zeppoline home madeAl Molo 20: parmigiana di mareAl Molo 20: puccia rosè con mortadellaForno Sammarco: polpetta e scarpettaAi Due Dottori Sushi Experience: huramakiMarincanto: tacos di mare con gamberetti in salsa. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
PUGLIA ROSÉ - LA NOTTE DEI ROSATI
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A Manfredonia “Puglia Rosè – La notte dei rosati”A Manfredonia si è svolta l’iniziativa “Puglia Rosè – La notte dei rosati”, dedicata alla degustazione di vini rosati italiani.
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A Manfredonia Puglia Rosè, La notte dei rosati il prossimo 30 Maggio facebook
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