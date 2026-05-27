Puglia Rosè la Notte dei Rosati a Manfredonia | l’offerta food

Notizia in breve

Durante l'evento Puglia Rosè a Manfredonia, è stato offerto un piatto di pane e pomodoro. La serata, dedicata ai vini rosati, ha visto anche la presenza di un servizio di ristorazione che ha proposto questa specialità locale. L’evento si è svolto in una location che ha accolto i partecipanti con un’offerta gastronomica semplice e tradizionale. La proposta culinaria ha accompagnato la degustazione dei vini durante tutta la serata.