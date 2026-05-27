Premio compasso d’oro menzione d’onore per Tangible

Tangible, società benefit di Santarcangelo, ha ricevuto una menzione d’onore al 29esimo premio Compasso d’oro Adi, assegnato all’Adi Design Museum di Milano. Il riconoscimento è stato conferito per un progetto di design strategico ed experience design. La premiazione si è svolta recentemente, durante l’evento nazionale dedicato al design. Tangible è stata tra le poche realtà italiane a ottenere questo riconoscimento.

Un riconoscimento nazionale per un progetto nato a Santarcangelo. Tangible, società benefit specializzata in design strategico ed experience design, ha ricevuto all’ Adi design museum di Milano una menzione d’onore al 29esimo premio Compasso d’oro Adi. Il premio riguarda il ‘ Modello di sito web informativo per le aziende sanitarie locali ’, realizzato con Designers Italia per il Dipartimento per la trasformazione digitale. Non un semplice sito, ma un modello riutilizzabile da tutte le Asl: componenti, linee guida, percorsi di navigazione e criteri di accessibilità per rendere i servizi online più chiari. Uno strumento open source che aiuta aziende sanitarie diverse a offrire ai cittadini un’esperienza più semplice e uniforme. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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