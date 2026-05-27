Allegri affronta un processo antropologico, mentre Spalletti sembra non aver subito conseguenze. La differenza non riguarda direttamente il calcio, ma le preferenze personali e i rapporti tra figure di spicco nel mondo sportivo. La questione si riduce a un problema di simpatie, più che a un tema tecnico o tattico, e questa distinzione influenza le reazioni e le conseguenze per i due allenatori.

A questo punto converrebbe almeno dircelo con sincerità: non è una questione di calcio. È una questione di simpatie. Perché altrimenti diventa francamente impossibile spiegare il trattamento radicalmente diverso riservato a Spalletti ed Allegri per questo finale di stagione. E sia chiaro subito, così evitiamo i processi alle intenzioni: chi scrive, a Spalletti vuole bene calcisticamente. Gliene vorrà sempre. Per quello che ha rappresentato a Napoli, per aver riportato a Napoli lo scudetto. Allegri diventa il simbolo del calcio superato. Dell’anti-spettacolo. Quanto ad Allegri, diciamo che chi scrive spera ancora di imparare ad amarlo. Anche perché — almeno fino a ieri — sembrava il candidato più logico per raccogliere il testimone di Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Perché Allegri subisce il processo antropologico e per Spalletti è come se non fosse successo nulla?

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