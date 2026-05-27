Novara Dance Experience 2026 | al Coccia una parata di stelle e i talenti del futuro
Dal 30 maggio al 5 giugno si svolge il Novara Dance Experience, evento internazionale dedicato alla danza. La manifestazione si tiene presso il teatro Coccia e presenta una selezione di artisti di fama mondiale, insieme ai giovani talenti emergenti del settore. L’appuntamento è riconosciuto per la qualità delle esibizioni e il livello delle compagnie partecipanti, consolidando la sua posizione come evento di rilievo nel panorama della danza.
Dal 30 maggio al 5 giugno torna il Novara Dance Experience, appuntamento di riferimento nel panorama della danza internazionale, distintosi fin dal 2018 per qualità artistica, eleganza e prestigio delle partecipazioni.Giunto alla sua ottava edizione, il Novara Dance Experience è realizzato, a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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