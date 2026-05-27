Novara Dance Experience 2026 | al Coccia una parata di stelle e i talenti del futuro

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 5 giugno si svolge il Novara Dance Experience, evento internazionale dedicato alla danza. La manifestazione si tiene presso il teatro Coccia e presenta una selezione di artisti di fama mondiale, insieme ai giovani talenti emergenti del settore. L’appuntamento è riconosciuto per la qualità delle esibizioni e il livello delle compagnie partecipanti, consolidando la sua posizione come evento di rilievo nel panorama della danza.