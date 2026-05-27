Novara Dance Experience 2026 | al Coccia una parata di stelle e i talenti del futuro

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 5 giugno si svolge il Novara Dance Experience 2026 al teatro Coccia, evento di riferimento nel settore della danza internazionale. La manifestazione presenta una serie di performance con artisti di fama mondiale e giovani talenti emergenti. La rassegna, avviata nel 2018, si distingue per la qualità artistica e l’eleganza delle esibizioni, attirando pubblico e professionisti del settore da diversi paesi. La programmazione include spettacoli, workshop e incontri con gli artisti.