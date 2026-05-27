No anche tu! Lutto nella televisione un male fulminante lo ha portato via

Da thesocialpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 69 anni, noto per il suo ruolo nel settore televisivo, è deceduto dopo aver contratto una forma fulminante di Sla. La notizia è stata comunicata senza preavviso, provocando shock tra colleghi e amici. La morte è avvenuta in breve tempo, senza possibilità di intervento medico efficace. La scomparsa ha lasciato un vuoto nel mondo dello spettacolo, senza dettagli sulle circostanze precise del decesso.

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La notizia è arrivata come un colpo improvviso e ha scosso il mondo della televisione: Pierre Deny è morto a 69 anni dopo un decorso rapidissimo di una forma fulminante di Sla. A confermare la scomparsa sono state le figlie, che con grande riservatezza hanno riferito all’AFP poche parole di dolore: l’attore è morto lunedì, dopo l’aggravarsi repentino della malattia. Negli ultimi anni il suo volto era tornato familiare anche al pubblico internazionale grazie a una delle serie più viste su Netflix. In Francia, però, Deny era da tempo una presenza stabile: uno di quegli interpreti capaci di entrare nelle case degli spettatori con continuità, senza clamore, puntando tutto su misura e credibilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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