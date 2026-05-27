Nasce in Piemonte la prima rete di fondazioni ospedaliere ed enti no-profit a supporto della sanità pubblica
In Piemonte si è costituita la prima rete italiana composta da fondazioni ospedaliere ed enti no-profit dedicata al supporto della sanità pubblica. La rete collega diverse organizzazioni del settore, con l’obiettivo di coordinare e rafforzare le attività di assistenza e servizi sanitari. La creazione di questa rete rappresenta un passo importante per la collaborazione tra enti privati e pubblici nel settore sanitario. La rete è stata ufficialmente attivata nelle ultime settimane.
In Piemonte nasce la prima rete strutturata in Italia tra fondazioni ospedaliere ed enti no-profit per sostenere la sanità pubblica. Undici realtà del terzo settore hanno siglato un patto triennale, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dall'assessorato alla Sanità della Regione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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