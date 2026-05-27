Monza come Milano? Ma a pagare il fallimento siamo noi residenti

A Monza, il quartiere di Triante è al centro di una modifica alla viabilità, con la trasformazione in zona 30 kmh e la riorganizzazione del parcheggio in “agorà”. Il centrodestra critica questa decisione, sostenendo che i residenti siano quelli a pagare le conseguenze del fallimento di altre amministrazioni. La questione ha suscitato proteste da parte di Forza Italia, che si oppone alla scelta di considerare Triante come esempio di questa riorganizzazione urbana.

Il quartiere di Triante come “cavia”: il centrodestra non ci sta. Succede a Monza dove, dopo l’annuncio ufficiale della trasformazione di Triante in zona 30km con la riorganizzazione dello parcheggio in “agorà”, Forza Italia sale sulle barricate.L'accusa: portare a Monza il “modello Milano”Lo fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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