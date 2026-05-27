Monza come Milano? Ma a pagare il fallimento siamo noi residenti

A Monza, il quartiere di Triante diventerà una zona 30 kmh e il parcheggio sarà riorganizzato come “agorà”. La decisione ha suscitato reazioni da parte delle forze di centrodestra, in particolare di Forza Italia, che ha espresso opposizione. La modifica riguarda specificamente questa area, mentre il resto della città non è coinvolto. La questione ha generato polemiche tra i residenti e gli esponenti politici locali, che criticano la misura e accusano di doverne pagare le conseguenze.

Il quartiere di Triante come “cavia”: il centrodestra non ci sta. Succede a Monza dove, dopo l’annuncio ufficiale della trasformazione di Triante in zona 30km con la riorganizzazione dello parcheggio in “agorà”, Forza Italia sale sulle barricate.L'accusa: portare a Monza il “modello Milano”Lo fa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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