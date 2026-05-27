I numeri vincenti di Million Day saranno pubblicati alle 13 e alle 20:30 del 27 maggio. È possibile consultare lo storico delle estrazioni degli ultimi cinque giorni attraverso i canali ufficiali del gioco.

? Punti chiave A che ora verranno pubblicati i nuovi numeri vincenti?. Come consultare lo storico delle estrazioni degli ultimi cinque giorni?. Quali sono i segnali per capire se il gioco diventa un rischio?. Dove trovare assistenza professionale gratuita per il gioco responsabile?.? In Breve Premio fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55.. Archivio consultabile con estrazioni passate dal 22 al 26 maggio 2026.. Supporto Giocoresponsabile disponibile al numero verde 800 921 121.. Servizio assistenza attivo lunedì-venerdì 9:00-20:00 e sabato 9:00-12:00.. Le estrazioni del Million Day di questo mercoledì 27 maggio 2026 prevedono due appuntamenti fissati rispettivamente per le ore 13:00 e le ore 20:30, con la possibilità di centrare un premio fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su un totale di 55. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Million Day, 27 maggio: appuntamenti per il milione alle 13 e 20:30

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