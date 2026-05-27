Meteo blocca Camp David | Trump sposta il vertice sull’Iran alla Casa Bianca
Per il maltempo nelle zone montuose del Maryland, la riunione di gabinetto prevista a Camp David è stata spostata alla Casa Bianca. La decisione è stata presa mercoledì 27 maggio 2026, a causa dell’allerta meteo. La riunione avrebbe discusso sulla politica verso l’Iran.
Mercoledì 27 maggio 2026, l’allerta meteo nelle zone montuose del Maryland costringe il Presidente Donald Trump a spostare la riunione di gabinetto da Camp David verso la Casa Bianca. Il peggioramento delle condizioni atmosferiche ha infatti reso impossibile lo svolgimento dell’incontro nella residenza presidenziale tra le montagne, obbligando i vertici a un trasferimento immediato verso la capitale. L’emergenza climatica che interessa l’area di Camp David rappresenta un ostacolo fisico alla logistica della presidenza statunitense in questo pomeriggio di maggio. Le previsioni meteorologiche indicano una persistenza del maltempo che impedisce gli spostamenti previsti per la sessione odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu
ABC World News Tonight with David Muir Full Broadcast - April 14, 2026
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