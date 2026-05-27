A Bergamo e provincia, il bando per coprire 511 posti di medici di base ha ricevuto solo 13 candidature. La maggior parte delle risposte, otto, è arrivata dall’area di Bergamo Ovest. La partecipazione è considerata molto bassa rispetto alle opportunità offerte. La scarsità di domande evidenzia una difficoltà nel reperire medici disponibili per i servizi di assistenza primaria.

SANITÀ. Flop del bando per la copertura degli ambiti carenti. Alla Bergamo Ovest il numero maggiore: 8 risposte. L’Ordine e i sindacati: «Se passasse la riforma, con i camici bianchi dipendenti, il risultato sarebbe anche peggiore». Più che pessimistiche, alla vigilia le previsioni erano semplicemente realistiche. Si attendevano tra le 10 e le 20 adesioni, e il risultato cade quasi esattamente nel mezzo: in risposta all’ultimo bando per gli ambiti carenti, ossia la «chiamata» attraverso cui la Regione e le Asst raccolgono le domande dei medici di base per aprire un ambulatorio là dove c’è più bisogno, si sono fatti avanti in 13. Certo, i numeri di partenza erano decisamente ampi, quasi pantagruelici perché sovrastimati a causa di un complesso sistema di calcolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Medici di base a Bergamo e provincia, per 511 posti disponibili si presentano in 13: «Scarsa attrattività»

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Medici di base a Bergamo e provincia, per 511 posti disponibili si presentano in 13: Scarsa attrattività. Flop del bando per la copertura degli ambiti carenti. Alla Bergamo Ovest il numero maggiore: 8 risposte. L’Ordine e i sindacati: Se passasse la riforma, con i camici bianchi dipendenti, il risultat ... ecodibergamo.it

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