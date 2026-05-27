La tappa odierna del Giro d’Italia 2026 è iniziata, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La corsa è partita e si stanno svolgendo le fasi iniziali della gara. La classifica generale viene aggiornata man mano che i ciclisti attraversano i diversi tratti del percorso. Gli spettatori possono seguire gli sviluppi della competizione attraverso la diretta online, con aggiornamenti continui sui tempi e le posizioni dei partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 12:31 Altri corridori italiani che potrebbero mettersi in evidenza sono Filippo Zana e Gianmarco Garofoli della Soudal Quick-Step e il duo Diego Ulissi-Alberto Bettiol della XDS Astana Team, con quest’ultimo già splendido vincitore della tappa di Verbania. 12:29 La corsa prende ufficialmente il via. 12:25 Giulio Ciccone ha vissuto fin qui una corsa costantemente votata all’attacco. L’alfiere della Lidl-Trek, nella tappa di ieri, si è rialzato prima della salita finale. La fase finale del tracciato, su un terreno nervoso e con diversi strappi, potrebbe consentirgli di piazzare la stoccata vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa

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