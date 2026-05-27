L’ex fidanzata di Stefano De Martino è stata vista con un uomo molto ricco, segnando un cambiamento nella sua vita sentimentale. Dopo mesi di attenzione mediatica, tra gossip e indiscrezioni, sembra aver voltato pagina. La donna è stata fotografata in compagnia del nuovo partner, con il quale si mostra molto vicina. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e le circostanze della relazione rimangono non confermate.

Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori tra gossip, indiscrezioni e rumors televisivi, Caroline Tronelli sembra aver intrapreso una nuova fase della sua vita. La giovane, finita al centro dell’attenzione per la relazione con Stefano De Martino, oggi sarebbe di nuovo innamorata. E accanto a lei ci sarebbe un uomo appartenente a una delle famiglie più note della Capitale. Caroline Tronelli dimentica Stefano De Martino con un nuovo amore: ecco chi è. Negli ultimi giorni Caroline Tronelli è stata paparazzata a Roma insieme a Emanuele Meneschincheri, imprenditore romano molto riservato ma legato a una famiglia conosciuta negli ambienti della medicina e degli eventi benefici. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’ex fidanzata di Stefano De Martino sta con un uomo ricchissimo: ecco con chi ha voltato pagina!

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